صور| بدء هدم العقار المائل بالأزاريطة

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بدأت، اليوم الخميس، أعمال هدم الجزء العلوي الخلفي من العقار المائل بسوق منطقة الأزاريطة بحي وسط الإسكندرية، يدويا، وبالتدريج.

وكان العقار تعرض للميل، فجر اليوم، ولم تقع أي إصابات.

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم البدء حاليا في هدم الجزء العلوي الخلفي من العقار يدويا، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة، مضيفا أن المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، اتخذت جميع الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، وسيتم إزالة آثار الهدم عقب الانتهاء من أعمال الإزالة لعودة الحركة الطبيعية للمنطقة.

وعن السكان المتضررين الذين تم إخلاء منازلهم، أكد سلطان أنه تم البدء في تسكين متضرري العقار والعقارات المجاورة له، وذلك خلال تفقده موقع العقار والشوارع المحيطة به، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 4 مدارس في محيط المنطقة لنقل قاطني العقارات بشكل مبدئي، على أن يتم تسكينهم بالمساكن التابعة للمحافظة والمدينة الشبابية بأبي قير، وغيرها من أماكن الإسكان المركزي والأماكن التابعة للتضامن الاجتماعي.

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وكلف محافظ الإسكندرية، المسئولين بتشكيل فريق إعاشة وتسكين وأزمات لحين انتهاء الأزمة، علاوة على تجهيز وجبات لهم وتنفيذ جميع متطلباتهم ومستلزمات التسكين.

كان المحافظ، أعلن عن تشكيل لجنة عاجلة برئاسته منعقدة على مدار الساعة، لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، تتكون أعضاء اللجنة من قائد المنطقة الشمالية العسكرية، مدير الأمن، المرور، الدفاع المدني، البحث الجنائي، نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، رئيس الحي، سكرتير عام الحي، مدير الإدارة الهندسية بالحي، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، التضامن الاجتماعي، الصحة، الإسعاف، الشباب والرياضة، التعليم، الإسكان المركزي، المقاولون العرب، جهاز تعمير الساحل الشمالي، وشركات نهضة مصر والكهرباء والمياه.





