بعد تألقه أمام هولندا.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لـ«أزارو»

التحرير

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تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لشراء وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، مقابل 750 ألف دولار.

ورد النادي المغربي يطلب مليون ونصف مليون دولار، وهو ما طلب الأهلي مهلة للرد عليه، وعلم «التحرير» أن الأهلي سيقدم عرض جديد مقابل 850 ألف دولار خلال ساعات.

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وأعطى حسام البدري، موافقة على التعاقد مع اللاعب عقب مشاهدته خلال المباراة التي شارك بها اللاعب أمس في مباراة منتخب بلاده أمام هولندا، والتي تألق فيها وأحراز هدفًا.

ويضع الأهلي أزارو، ضمن ثلاثة مهاجمين التعاقد معهم أولهم كاسونجو، ثم وليد أزارو، ثم جون ماري، المهاجم الكاميروني المحترف بالدوري السلوفاني.