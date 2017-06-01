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جلسة ميت عقبة تقرب بنجامين من الزمالك

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جلسة ميت عقبة تقرب بنجامين من الزمالك جلسة ميت عقبة تقرب بنجامين من الزمالك

التحرير

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ظهر اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، مهاجم فريق الداخلية، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وعقد جلسة سريعة مع مسئولي النادي الأبيض.

وأثمرت الجلسة عن اتفاق اللاعب على كافة بنود انتقاله لفريق في الموسم المقبل خصوصًا أنه قدم مستوي جيد في الفترة الماضية وسجل 10 أهداف في الدوري العام وكشف مصدر بالزمالك أن كافة الأمور الخاصة بضمه رسميًا من عدمه ستكون بعد نهاية الموسم وتقييم مستواه بشكل أكبر.

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وسبق ووقع بنجامين لنادى سموحة معتمدًا على وجود شرط جزائى فى عقده مع الداخلية قيمته مليون و500 ألف جنيه.

وكان اللاعب قد سجل الهدف الأول في شباك الزمالك في مباراة الفريقين التي اقيمت الأسبوع الماضي بالدوري العام.

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التحرير

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