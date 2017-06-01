كثافة مرورية شرق القاهرة بعد كسر ماسورة مياه (صور)

كتب –محمد الصاوي:

شهد محور الثورة أسفل كوبري الكيلو 4.5 بشرق القاهرة، كثافة مرورية بسبب كسر ماسورة مياه، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من محور النصر والنادي الأهلي وصولا لمحور الثورة.

وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات.

وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المرورية بوجود كسر ماسورة مياه بمحور الثورة، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة السيارات.

وأخطرت إدارة المرور، مسؤولي المحافظة بكسر الماسورة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح.