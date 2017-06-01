بالصور.. وفد بيت العائلة يزور مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

زار وفد من بيت العائلة المصرية، اليوم الخميس، مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم للمرضي الذين يتلقون العلاج في شهر رمضان المبارك.

وضم وفد بيت العائلة المصرية خلال زيارتهم لدعم المستشغي عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتقديم الدعم المعنوي والمادي بتوجيهات من فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدين علي أن المستشفي لها دور كبير خلال الفترة الماضية وساعدت بصورة كبيرة في علاج المئات من المرضي، ومازالت مستمرة في طريقها عبر تجهيز المرحلة الثانية للمستشفي.

وأجرى أعضاء الوفد بعمل جولة تفقدية داخل اروقة المستشفي وتفقدوا أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي لتقديم الكلمة الطيبة والضحكة الباسمة للمرضي لمعاونتهم في طريق العلاج من السرطان، كما أعلنوا دعمهم الكامل للمرحلة الثانية من المستشفي والتي يجري العمل فيها حالياً.

وتستكمل مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر أعمال المرحلة الثانية التى ستضم أربعة غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى (PET CT) وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وجرى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ست محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويا مع الحالات التي تم اكتشافها من قبل.