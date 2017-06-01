رئيس الوزراء: ملف "تعديات الأراضي" مستمر.. ويوجه بسرعة التقنين

كتب - محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الخميس، أن ملف التعديات على أراضي الدولة مستمر حتى يتم التحقق من إزالة كافة التعديات.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع محافظي كل من الغربية والدقهلية والبحيرة ودمياط والاسكندرية وبني سويف وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ والمنيا، وبحضور وزير التنمية المحلية، على العمل على سرعة البت في كافة الحالات التي طلبت تقنين أوضاعها حتى يتسنى التعامل معها سواء بالموافقة على التقنين أو الرفض والإزالة إذا ما كان طلب التقنين غير جدي.

كما جدد رئيس الوزراء، تأكيده على سرعة الاستفادة من الأراضي التي يتم استرجاعها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعدى مرة أخرى.

ووجه إسماعيل، بتوحيد أسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات بحيث يمكن دمجها في قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والاستفادة منها في الاستمرار في متابعة هذا الملف بعد ذلك.

من جانبهم عرض المحافظون ما تم إنجازه حتى الآن في إطار الجهود المستمرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، كما تناولوا أبرز المشاكل والعقبات التي واجهت عمليات الإزالة وحالات التقنين، كما تم بحث آليات التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بهذا الملف، وبعض التشريعات المطلوب النظر في إمكانية تعديلها لتسهيل بعض حالات التقنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، التقى مرتين بكامل هيئة المحافظين لتناول ملف التعديات على أراضي الدولة، ثم بدأ سلسلة لقاءات أخرى في شكل مجموعات لمناقشة الملف بشكل أكثر تفصيلاً، والتعرف على ماتم إنجازه من الناحية العملية.