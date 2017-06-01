خاص| ننشر الحصيلة النهائية لأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ عمليات إزالة لتعديات الأراضي الزراعية على مرحلتين، سجلت المرحلة الثانية إزالة التعديات عن 395 ألف و478 فدانًا، تعادل 18 مليون و139 ألف و45 متر مربع.

وبلغ إجمالي تعديات المرحلة الأولى ٨٤ مليون متر مربع، تُعادل ٢٠ ألفًا و٧٢٢ فدانًا، بإجمالي حالات بلغت ٥٤١ ألفا و٤١٣ حالة، فيما بلغت مساحات التعديات المتوسطة ١٧ ألفًا و٣٧ فدانًا، بإجمالي حالات بلغ ٤٢٢ ألفا و٧٨٢ حالة.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن قرارات الإزالة شملت 18 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما سجلت محافظات:"الجيزة، والإسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية"، أعلى نسبة تعديات على الأراضي الزراعية.

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإشراف الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، على الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، الاثنين المقبل، الموافق 5 يونيو الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محدًدا نهاية شهر مايو المنقضي موعدًا نهائياً لاستعادة كافة الأراضي.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يسمح لأي شخص بالحصول على شيء ليس من حقه، وكلف كلًا من القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مضيفًا:"آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل".

وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل، بعد دفع الثمن.