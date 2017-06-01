ننشر أسماء أوائل الإعدادية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهليه، مساء اليوم الخميس، نتيجه شهادة اتمام مرحله التعليم الأساسي الدور الأول 2017 .

وقال محافظ الدقهلية إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 81.9 % مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 101254 طالب وطالبة، حضر منهم 99955 طالب وطالبه ونجح منهم 81875 بنسبه نجاح 81.9 % .

وأعلن المحافظ أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة فحصل3 طلاب على الدرجة النهائية وهم شادن أحمد عبده السيد عمر، بمدرسة محمد حسن الجيار الإعدادية بنات إدارة المطرية، نورهان أشرف مصطفي على ، الطالبة بمدرسة كفر الوزير إدارة ميت غمر، عبد المنعم أحمد عبدالمنعم ، الطالب بمدرسة أحمد النجار إدارة منية النصر.

فيما حصل باقي الطلاب على مجموع 299.5 وهم مريم هشام مصطفي أحمد على ، الطالبة بمدرسة منشأة الأخوة التابعة لإدارة أجا، ميرنا رضا عبدالمعطي محمود، الطالبة بمدرسة بلقاس الإعدادية بنات ، محمد مصطفي السيد سالم ، الطالب بمدرسة ديو الوسطى التابعة لإدارة السنبلاوين، والطالب أمين أبراهيم امين بمدرسة كفر عزام التابعة لإدارة السنبلاوين، فوزية سمير السيد أحمد شمس الدين، الطالبة بمدرسة الدكتور حمدي الطاهري بإدارة منية النصر، والطالبة ألاء النوشابي محمد صححاح، الطالبة بمدرسة شبراويش الإعدادية التابعة لإدارة أجا، والطالبة أميرة خالد عوض علي، بمدرسة الشهيد السيد رأفت مقبل بإدارة تمي الأمديد، الطالبة رنيم محمد سامي حامد، الطالبة بمدرسة المنزلة الرسمية للغات.