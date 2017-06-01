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الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف

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مصراوي Masrawy

الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف

06:03 م الخميس 01 يونيو 2017

الطيب يبدي استعداد الأزهر لتدريب أئمة السويد على مواجهة التطرف

كتب- محمود مصطفى:​

أبدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، استعداد الأزهر تدريب أئمة السويد وتقديم منحًا لأبناء المسلمين هناك للدراسة في جامعة الأزهر.

وأضاف الطيب، خلال لقاءه سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار، أن رسالة الأزهر الشريف التي يعمل على إرسائها هي نشر السلام العالمي.

وأشار الطيب، إلى أن الأزهر وضع خططا لحماية الشباب من الوقوع في إغراءات الجماعات الإرهابية من خلال مناهجه المستحدثة لتحصينهم من الفكر المتطرف، وعبر مرصد اللغات الأجنبية الذي يرصد مزاعم وأفكار تلك الجماعات ويفندها.

وأكد أن الأزهر على استعداد لأن يقدم منحا لأبناء المسلمين في السويد للدراسة في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى إمكانية تدريب أئمة السويد ضمن برنامج مصمم لمدة شهرين على كيفية الاندماج الإيجابي في المجتمع السويدي بما يحفظ عليه أمنه واستقراره.

من جهتها، أكدت سفيرة السويد بالقاهرة حرصها على التعرف على رؤية الأزهر الشريف لنشر السلام وقيم التعايش السلمي، مضيفة أن السويد بحاجة إلى خبرات الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف.

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