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بالصور.. تشييع شهيدي القوات المسلحة بالدقهلية في جنازة عسكرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع شهيدي القوات المسلحة بالدقهلية في جنازة عسكرية

05:42 م الخميس 01 يونيو 2017

بالصور.. تشييع شهيدي القوات المسلحة بالدقهلية في جنازة عسكرية

جنازة عسكرية

الدقهلية - رامي القناوي:

شيع الآلاف من أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جثمان الشهيدين عقيد خالد محمد عطية والمقدم أركان حرب مراد فتحي واللذان استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني ومداهمتهما لإحدى البؤر ومطاردة عناصر إرهابية بمنطقة ما بين "طريق الواحات - القاهرة"، وطريق "الواحات - المنيا". 

وشارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، واللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة والمهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد في تأدية صلاة الجنازة على الشهيدين .

وانطلقت سيارات الإسعاف عقب انتهاء الجنازة حاملة جثامين الشهداء من أمام المسجد إلى مسقط رأسهم ودفنهم بمقابر الأسرة.

وحضر الآلاف من أهالى مدينة المنصورة لتوديع جثامين الشهداء وسط ترديد هتافات"لا اله الا الله الشهيد حبيب الله".

وقدم المحافظ " واجب العزاء لأسر الشهيدين مؤكدا أن لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حمايه تراب الوطن.

وقال المحافظ إن الشهداء في ربوع مصر سطرت أسماؤهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ ويكفيهم شرفا وتكريما ان جعلهم الله عنده شهداء.

وأضاف الشعراوي، أن الإرهاب الأسود لايمكنه ان يثنى عزيمه مصر عن السير قدما لاستكمال مسيرتها نحو العزة والتنمية والاستقرار، مشيرا أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء.

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