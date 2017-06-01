القاهرة- (أ ش أ):

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، مع الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وشركة التحرير (تروجرو) للأسمدة الزراعية عقدًا لتسويق الإنتاج التجريبي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية المنتجة من خلال المشروع البحثي تحت عنوان (نموذج لمزرعة بحرية مستدامة ومتكاملة لإنتاج المأكولات البحرية والمواد الحيوية الدقيقة والوقود الحيوي) للباحث الرئيسي الدكتور محمد عاشور فكري.

وأكد صقر - في تصريح اليوم -، أن تلك الاتفاقية تأتى في إطار دور الأكاديمية الرئيسي في نقل وتوليد وتطويع وتطبيق التكنولوجيات التي تخدم قطاع الانتاج بهدف تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وإحلال المواد الاولية المحلية محل المستوردة وإيجاد البدائل التي تدفع بعجلة الإنتاج القومي لما للمشروع من أهمية كبيرة تتمثل في الإنتاج الصناعي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية.

وأضاف صقر، أنه تم تجريب تطبيقها على الحقول التجريبية المنزرعة بالنباتات والمحاصيل المختلفة من قِبل الباحث الرئيسي والفريق البحثي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية، مؤكدة أن تلك التجربة أدت إلى تحقيق نتائج على درجة كبيرة من الأهمية و النجاح أكثر مما هو متوقع.

وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على هذه النوعية من المخصبات الزراعية والتي يتم استيرادها حاليًا من الخارج.