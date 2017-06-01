"البحث العلمي" و"علوم البحار" يوقعان اتفاقًا لتسويق المنتجات البحثية البحرية
"البحث العلمي" و"علوم البحار" يوقعان اتفاقًا لتسويق المنتجات البحثية البحرية
05:46 م الخميس 01 يونيو 2017
الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتك
القاهرة- (أ ش أ):
وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، مع الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وشركة التحرير (تروجرو) للأسمدة الزراعية عقدًا لتسويق الإنتاج التجريبي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية المنتجة من خلال المشروع البحثي تحت عنوان (نموذج لمزرعة بحرية مستدامة ومتكاملة لإنتاج المأكولات البحرية والمواد الحيوية الدقيقة والوقود الحيوي) للباحث الرئيسي الدكتور محمد عاشور فكري.
وأكد صقر - في تصريح اليوم -، أن تلك الاتفاقية تأتى في إطار دور الأكاديمية الرئيسي في نقل وتوليد وتطويع وتطبيق التكنولوجيات التي تخدم قطاع الانتاج بهدف تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وإحلال المواد الاولية المحلية محل المستوردة وإيجاد البدائل التي تدفع بعجلة الإنتاج القومي لما للمشروع من أهمية كبيرة تتمثل في الإنتاج الصناعي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية.
وأضاف صقر، أنه تم تجريب تطبيقها على الحقول التجريبية المنزرعة بالنباتات والمحاصيل المختلفة من قِبل الباحث الرئيسي والفريق البحثي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية، مؤكدة أن تلك التجربة أدت إلى تحقيق نتائج على درجة كبيرة من الأهمية و النجاح أكثر مما هو متوقع.
وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على هذه النوعية من المخصبات الزراعية والتي يتم استيرادها حاليًا من الخارج.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البحث العلمي: عرض الجزء الثاني من مسلسل "الأزهــر" على التليفزيون
-
كيف تستطيع تسجيل براءة اختراع؟
-
وزير التعليم العالي يوافق على إنشاء لجنة قومية لتقييم آداء المراكز
-
خلال مؤتمر "علوم الراديو".. "الإنتاج الحربي" تعلن دعم البحث العلمي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"الأعلى للإعلام": حذرنا القنوات.. ونحقق في شكاوى ضد "الحرباية وأرض جو"أخبار
-
استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحريةأخبار
-
بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار
-
جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلمأخبار
-
علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار
-
مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة