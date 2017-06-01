أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"البحث العلمي" و"علوم البحار" يوقعان اتفاقًا لتسويق المنتجا​ت البحثية البحرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"البحث العلمي" و"علوم البحار" يوقعان اتفاقًا لتسويق المنتجا​ت البحثية البحرية

05:46 م الخميس 01 يونيو 2017

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتك

القاهرة- (أ ش أ):

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، مع الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وشركة التحرير (تروجرو) للأسمدة الزراعية عقدًا لتسويق الإنتاج التجريبي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية المنتجة من خلال المشروع البحثي تحت عنوان (نموذج لمزرعة بحرية مستدامة ومتكاملة لإنتاج المأكولات البحرية والمواد الحيوية الدقيقة والوقود الحيوي) للباحث الرئيسي الدكتور محمد عاشور فكري.

وأكد صقر - في تصريح اليوم -، أن تلك الاتفاقية تأتى في إطار دور الأكاديمية الرئيسي في نقل وتوليد وتطويع وتطبيق التكنولوجيات التي تخدم قطاع الانتاج بهدف تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وإحلال المواد الاولية المحلية محل المستوردة وإيجاد البدائل التي تدفع بعجلة الإنتاج القومي لما للمشروع من أهمية كبيرة تتمثل في الإنتاج الصناعي للمخصبات الزراعية المستخلصة من الطحالب والأعشاب البحرية.

وأضاف صقر، أنه تم تجريب تطبيقها على الحقول التجريبية المنزرعة بالنباتات والمحاصيل المختلفة من قِبل الباحث الرئيسي والفريق البحثي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية، مؤكدة أن تلك التجربة أدت إلى تحقيق نتائج على درجة كبيرة من الأهمية و النجاح أكثر مما هو متوقع.

وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على هذه النوعية من المخصبات الزراعية والتي يتم استيرادها حاليًا من الخارج.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البحث العلمي: عرض الجزء الثاني من مسلسل

    البحث العلمي: عرض الجزء الثاني من مسلسل "الأزهــر" على التليفزيون

    أخبار
  • كيف تستطيع تسجيل براءة اختراع؟

    كيف تستطيع تسجيل براءة اختراع؟

    أخبار
  • وزير التعليم العالي يوافق على إنشاء لجنة قومية لتقييم آداء المراكز والمعاهد البحثية

    وزير التعليم العالي يوافق على إنشاء لجنة قومية لتقييم آداء المراكز

    أخبار
  • خلال مؤتمر

    خلال مؤتمر "علوم الراديو".. "الإنتاج الحربي" تعلن دعم البحث العلمي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "الأعلى للإعلام": حذرنا القنوات.. ونحقق في شكاوى ضد "الحرباية وأرض جو"أخبار

  • استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحرية

    استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحريةأخبار

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار

  • جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلم

    جدل حول طلب الإمارات من طاقم تايواني إزالة العلمأخبار

  • علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

    علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار

  • مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراس

    مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق

وزيرالأوقاف يُحذر من الانسياق خلف ما تبثه الجماعات الإرهابية لتشويه الحقائق

صورة وخبر: "فتاة الموصل" تأبى الرحيل

صورة وخبر: "فتاة الموصل" تأبى الرحيل