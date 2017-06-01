الزمالك بالأبيض أمام اتحاد العاصمة في برج العرب

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انتهى الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها العاشرة مساء غدًا على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي الأبيض بالكامل و يرتدي حارس الفريق الزي الأخضر فيما يرتدي المنافس الجزائري الزي الأحمر في الأسود ويرتدي حارس المرمي الزي الأصفر فيما يرتدي حكم المباراة الزي الأسود.

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شهد الاجتماع حضور حمادة أنور المدير الإداري للقريق الأبيض ومندوب النادي الجزائري وطاقم حكام المباراة الموريتاني بقيادة علي لمغيفري.