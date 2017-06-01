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إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب مواجهة اتحاد العاصمة

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إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب مواجهة اتحاد العاصمة إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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قال خالد جلال مدير الكرة للفريق الأول بنادي  أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للزمالك قرر منح اللاعبين راحة لمدة أربعة ايام عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما حصل البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي علي إجازة للسفر إلي البرتغال في الفترة من 3 يونيو الحالى وحتى 8 من الشهر نفسه.

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ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة اتحاد العاصمة غدا فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 4 نقاط..

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التحرير

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