إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة عقب مواجهة اتحاد العاصمة

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قال خالد جلال مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للزمالك قرر منح اللاعبين راحة لمدة أربعة ايام عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما حصل البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي علي إجازة للسفر إلي البرتغال في الفترة من 3 يونيو الحالى وحتى 8 من الشهر نفسه.

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