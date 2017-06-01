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الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدم عدة سيارات

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مصراوي Masrawy

الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدم عدة سيارات

05:16 م الخميس 01 يونيو 2017

الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدم عدة سيارات

ستوكهولم- (د ب أ):

ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، أن قواتها تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدم عدة سيارات مركونة في مدينة اسكلستونا غرب العاصمة ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية، بيورن أوبيرج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتم وضع حاجز أمني حول الشاحنة التي كان قد تم الإبلاغ عن سرقتها صباح اليوم. وكانت الشاحنة توصل ملابس بعد تنظيفها إلى أحد الفنادق.

وتم إرسال خبراء مفرقعات إلى موقع الشاحنة.

وذكرت الشرطة أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية بسبب أحداث وقعت في السابع من أبريل الماضي عندما لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر قيادة شاحنة مسروقة بسرعة في شارع مزدحم للمشاة في وسط ستوكهولم.

وأضاف أوبيرج أنه لم تصدر أي رسائل تهديد، وأن البحث عن مكان السائق أمر أساسي من أجل تحديد ما إذا كان قد صدم السيارات عامدا أم كان تحت تأثير الكحول.

وتفحص الشرطة محتوى شرائط كاميرات المراقبة، كما طلبت معلومات من المواطنين.

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