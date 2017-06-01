تخصيص 21 وحدة سكنية بالعامرية لسكان عقار الأزاريطة المائل - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، تخصيص ٢١ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ مترًا لتسكين الأسر المتضررة من عقار الأزرايطة المائل.

وقال"سلطان" فى تصريحات صحفية له، إنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الأساسيات بالشقق لنقل سكان العقار المائل إليها بشكل دائم فى أقرب وقت.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تسكين جميع السكان المتضررين اليوم قبل موعد الإفطار بمراكز الايواء السريعة بشكل مبدئي لحين تجهيز الوحدات السكنية، قائلا:" إدارة الإسكان المركزي وفرت ٢٩٥ مكان، ومديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكان، والتضامن الاجتماعي ١٠٠ مكان".

ووجه المحافظ رئيس شركة المياه بالتأكد من توافر المياه بأماكن الإيواء وتوفير تنكات مياه للمدارس التي تم تجهيزها من قبل التربية والتعليم والتي بدأ النقل إليها.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم وضع المستشفيات ومرفق الإسعاف في درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي ظرف طاريء، مشيرا إلى تجهيز ٥٢ سرير بمستشفي الجمهورية لاستقبال أي حالات، وتوفير ٥ سيارات إسعاف متواجدين في موقع الحادث.

وكان عقار مكون من 13 طابقا قد حدث له ميل شديد صوب العقار المواجه له بمنطقة الأزاريطة، فجر اليوم، وذلك بعد انهيار العقار الملاصق له والمكون من 3 طوابق خالى من السكان، وذلك دون حدوث إصابات.