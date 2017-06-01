إخلاء 30 عقار مجاور لـ"برج الأزاريطة" المائل.. والمحافظ يعلن موعد هدمه

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إخلاء 30 عقار بالشوارع المحيطة بعقار الأزاريطة المائل، تحسبا لوقوع أى خسائر وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقال "سلطان" فى تصريح له، اليوم الخميس، إن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تعكف حاليا على تحديد الأماكن الآمنة التي تم الإخلاء منها لرجوع السكان إليها مجددا.

وأشار إلى أنه تم فصل كافة المرافق العامة عن المربع السكنى الكائن به العقار من المياه والغاز والكهرباء لتأمين الموقع بالكامل، مشددًا على جميع الجهات المتعاملة مع الأزمة بضرورة التعامل بمنتهي الهدوء مع المواطنين المتضررين واحتوائهم.

وكشف المحافظ أنه سيتم البدء اليوم في هدم الجزء العلوي الخلفي من العقار هدم يدوي تدريجيا ، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة.