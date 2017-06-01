أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إخلاء 30 عقار مجاور لـ"برج الأزاريطة" المائل.. والمحافظ يعلن موعد هدمه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء 30 عقار مجاور لـ"برج الأزاريطة" المائل.. والمحافظ يعلن موعد هدمه

05:24 م الخميس 01 يونيو 2017

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن إخلاء 30 عقار بالشوارع المحيطة بعقار الأزاريطة المائل، تحسبا لوقوع أى خسائر وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقال "سلطان" فى تصريح له، اليوم الخميس، إن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تعكف حاليا على تحديد الأماكن الآمنة التي تم الإخلاء منها لرجوع السكان إليها مجددا.

وأشار إلى أنه تم فصل كافة المرافق العامة عن المربع السكنى الكائن به العقار من المياه والغاز والكهرباء لتأمين الموقع بالكامل، مشددًا على جميع الجهات المتعاملة مع الأزمة بضرورة التعامل بمنتهي الهدوء مع المواطنين المتضررين واحتوائهم.

وكشف المحافظ أنه سيتم البدء اليوم في هدم الجزء العلوي الخلفي من العقار هدم يدوي تدريجيا ، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخصيص 21 وحدة سكنية بالعامرية لسكان عقار الأزاريطة المائل - صور

    تخصيص 21 وحدة سكنية بالعامرية لسكان عقار الأزاريطة المائل - صور

    أخبار
  • كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

    كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

    أخبار
  • لمنعهم سرقة صندوق النذور.. الأوقاف تُكرم 4 عمال بالإسكندرية - صور

    لمنعهم سرقة صندوق النذور.. الأوقاف تُكرم 4 عمال بالإسكندرية - صور

    أخبار
  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهالي

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الإعدام شنقًا لمغتصب

    الإعدام شنقًا لمغتصب "طفلة البامبرز" بالدقهليةأخبار

  • مرتضى مهاجمًا كوبر :

    مرتضى مهاجمًا كوبر :"انت متعصب للأهلي".. و"الإعلان" أساء لسمعت مصررياضة

  • مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراس

    مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة

  • الإبراشي: إعلان

    الإبراشي: إعلان "كوبر" الجديد يثير أزمةفنون

  • علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

    علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار

  • هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة

    هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط