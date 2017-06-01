«أوقاف أسوان»: ممنوع إقامة موائد الرحمن في المساجد

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قررت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الخميس، منع إقامة الموائد الرمضانية داخل حرم المساجد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار.

قال الشيخ زكريا السوهاجي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن تناول وجبات الإفطار داخل حرم المسجد يتسبب في إلحاق أذى بالمصلين، خاصة خلال صلاتي المغرب والعشاء، نتيجة لانتشار فضلات الطعام والروائح الكريهة.

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وأضاف السوهاجي أن هناك استثناءات مسموح بها بشأن القرار، منها تقديم أطعمة الإفطار للمصلين داخل المسجد على مفرش خاص، حرصا على نظافة وقدسية المكان.