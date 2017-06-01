شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان "نقص المياه بالصعيد"

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارا عاجلا بوقف الإعلان الذي تذيعه بعض المحطات الفضائية عن نقص وتلوث المياه بالصعيد، وذلك بناء على طلب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ناشد فيه الإمام الأكبر بأن يوقف هذا الإعلان الذي استهدف مساعدة أبناء الصعيد من الفقراء.

واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسالة التي يحملها الإعلان أساءت إلى الدولة في جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب التي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، خاصة أن الإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه بل أظهر مصر أنها تشرب مياها ملوثة.

وأشار إلى أن نشر الإعلان أصبح مبررًا لحملة قامت بها حكومة الخرطوم التي أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر بحجة تلوثها بالمياه.

وقدم المجلس التحية والشكر للشيخ الطيب الذي استجاب للمجلس الأعلى بوقف الإعلان عقب وصول الطلب وأمر بفسخ التعاقد مع الشركة.