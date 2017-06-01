بعد اقتراب طرح «BRZ».. «سوبارو» تتفوق على شركات السيارات في «تويتر»

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احتلت شركة "سوبارو" اليابانية صدارة قائمة الهاشتاجات عبر موقع "تويتر"، بعد أن انتشرت تقارير تفيد باقتراب نسخة خارقة من سياراتها الرياضية، متقدمة بذلك على الكثير من الكيانات العالمية المصنعة للسيارات في العالم،

وبحسب شبكة "CNET” التقنية، فإن الشركة اليابانية كشفت عن إمكانية طرح سيارتها الجديدة "BRZ”، وهي النسخة الأكثر تطورًا من "STI” الشهيرة، وهو ما لقي قبولًا واسعًا لدى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وغرَد العديد من المستخدمين المهتمين بأخبار السيارات حول العالم، مستخدمين هاشتاج "STI”، في إشارة إلى اقتراب صدور نسخة جديدة متطورة من السيارة الرياضية الشهيرة.