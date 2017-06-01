أمريكا وإيطاليا يكملان عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

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تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على نيوزيلندا، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت باستاد انشيون ميونهاك كأس العالم، بقيادة الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم، ضمن مباريات دور الـ16 بمونديال الشباب المقام في كوريا الجنوبية.

وأحرز خماسية الولايات المتحدة الأمريكية كل من جوشوا سارجنت وجيريمي إبوبيس وبروكس لينون وجاستين جلاد وأوستون تروستي ولاجوس كونجا، في الدقائق ( 32 - 64 - 65 - 76 - 84 - 90 ) على الترتيب، وبتلك النتجية بلغت أمريكا الدور ربع النهائي، لتضرب موعدًا مع منتخب فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل.

كما تغلب منتخب إيطاليا على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب تشيونان، بقيادة الحكم البولندي سيمون مارسينياك، ضمن مباريات نفس الدور ذاته.

وأحرز هدفي اللقاء من جانب إيطاليا ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 27، وجوسيبي بانيكو في الدقيقة 53، في المقابل أحرز هدف المنتخب الفرنسي الوحيد جان كيفن أوستين في الدقيقة 37، من ضربة جزاء، وبتلك النتجية بلغ الأزوري الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل.

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وفيما يلي نستعرض مواجهات دور الربع نهائي جميعها:

- البرتغال × الأوروجواي.

- فنزويلا × الولايات المتحدة الأمريكية.

- إيطاليا × زامبيا.

- المكسيك × إنجلترا.