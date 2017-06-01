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ليستر سيتي يحدد سعر رياض محرز

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ليستر سيتي يحدد سعر رياض محرز ليستر سيتي يحدد سعر رياض محرز

التحرير

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق ليستر سيتي الإنجليزي، قد وضع سعرا للتخلي عن لاعبه الجزائري رياض محرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن الثعالب قد حددوا مبلغ 50 مليون إسترليني، من أجل التخلي عن اللاعب صاحب الـ26 عام.

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وأضافت الصحيفة أن مُلاك نادي ليستر التايلانديين ليسوا حريصين على بيع اللاعب، وسوف ينظرون فقط في الأمر إذا حصلوا على السعر المطلوب.

وكان الدولي الجزائري قد أعرب مؤخرا عن رغبته في مغادرة فريق الثعالب هذا الصيف، ما أثار اهتمام عدد من الاندية في سوق الإنتقالات مثل آرسنال، موناكو وباريس سان جيرمان.

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التحرير

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