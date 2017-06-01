بالأرقام.. تاريخ عقود فينجر مع أرسنال

التحرير

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أمس الأربعاء، عن تجديد عقده رسميًا مع الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، لمدة عامين، مقابل 16 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن الفوز بنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي على تشيلسي، كان مُقنع لمجلس إدارة أرسنال لمنح فينجر عقد جديد، على الرغم من عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وفيما يلي يلقي «التحرير» نظرة على جميع عقود أرسنال مع فينجر:

العقد الأول موسم 1996

بعد خروج الأيرلندي الشمالي بات برايس، عن صفوف أرسنال، تعاقد الفريق مع فينجر، وكان رد فعل المشجعين حينها "أرسين من؟؟!"، لأنه لم يكن معروف بشكل كبير، وكان حينها يدرب فريق ناجويا جرامبوس الياباني، ولكن في النهاية وقع مع المدفعجية في 22 سبتمبر 1996 لثلاث سنوات مقابل 500 ألف جنيه استرليني في الموسم.

وقدم نفسه للصحافة الإنجليزية للمرة الأولى، قائلآ : "إن السبب الرئيسي للمجيء إلى هنا هو أنني أحب كرة القدم الإنجليزية، وأنا أحب أرسنال وروح النادي وإمكاناته".

وفي تلك الحقبة توج أرسنال، بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1997-1998، وكأس الإتحاد الانجليزي 1997-1998، والدرع الخيرية موسم 1998.

العقد الثاني من 1998 إلى 2002

تمت مكافأة فينجر على نجاحه في موسم 1997-1998 مع تمديد عقد حتى عام 2002، مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني في الموسم، وتوج خلال تلك الفترة بالدرع الخيريه عام 1999.

العقد الثالث من 2001 إلى 2005

في ظل هيمنة مانشستر يونايتد في تلك الفترة بقيادة مدربه السير أليكس فيرجسون، جدد فينجر عقده مع أرسنال مقابل 2 مليون جنيه استرليني في الموسم، وفاز في تلك الفترة بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مرتين عامي 2001-2002 / 2003-2004، وكأس الإتحاد الإنجليزي مرتين 2001-2002 / 2002-2003، والدرع الخيرية 2002.

العقد الرابع من 2004 إلى 2008

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مدد فينجر مرة أخرى عقده مع أرسنال لمدة أربع مواسم، مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، وشهدت تلك الفترة انتقال المدفعجية من استاد هايبوري إلى استاد الإمارات الجديد في عام 2006، وفي تلك الفترة حقق مع النادي كأس الاتحاد الإنجليزي 2004-2005، والدرع الخيرية في 2004.

العقد الخمس من 2007 إلى 2010

للمرة الخامس جدد المدرب الفرنسي عقده مع المدفعجية لمدة ثلاث سنوات، مقابل 5 مليون جنيه استرليني في الموسم، وقال حينها "قلبي مرتبط بنادي كرة القدم، لذلك كان توقيع صفقة جديدة دائما نيتي، أرسنال هو حياتي"، ولم يحقق أي بطولة في تلك الحقبة.

العقد السادس من 2010 إلى 2014

رغم أن الكثير من جماهير أرسنال تحدثوا بأن فينجر بات غير قادر على مواكبة البريميرليج، إلا النادي مدد عقده مع أرسين لمدة ثلاث سنوات، مقابل 6 مليون جنيه استرليني في الموسم.

وقال فينجر: "قلبي ينتمي إلى أرسنال ورغبتي في رؤية هذا الفريق متوج بالبطولات"، وتوج أرسنال بالفعل في تلك الفترة بلقبين، كأس الاتحاد الانجليزي 2013-2014، والدرع الخيرية 2014.

العقد السابع من 2014 إلى 2017

للمرة السابعة جدد فينجر لمدة ثلاث سنوات مع أرسنال، مقابل 7.5 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، وقال: " أرسنال دائما ما يظهر الإيمان بي وأنا ممتن جدا لذلك، لقد مررنا بفترات رائعة وأيضا فترات كان علينا أن نتحلى بروح الجماعة، أعتقد أنني قد أظهرت بعض الولاء نحو هذا النادي".

ووصل فينجر في تلك الفترة إلى 1000 مباراة مع المدفعجية، وتوج بقلب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين أعوام 2014-2015، 2016-2017، والدرع الخيرية في 2015.

العقد الثامن "الأخير" من 2017 إلى 2019

عقد جديد لعامين مقابل 8 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، على الرغم من فشل أرسنال للمرة الأولى منذ 20 عامًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وقال فينجر: "أنا أحب هذا النادي، متشوق للمستقبل وأتطلع إليه بنظرة تفاؤل، سنتطور في كل جانب".