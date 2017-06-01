وكيل أعمال إبراهيموفيتش يكشف حقيقة تجديد عقده مع اليونايتد

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كشف مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن اللاعب دخل في محادثات رسمية مع إدارة «الشياطين الحمر» لتمديد عقده الذي إنتهى بنهاية الموسم الحالي.

وقال رايولا، في تصريحات نقلتها «تيليجراف» البريطانية: "زلاتان يريد البقاء في انجلترا ويريد البقاء في القمة، وهو لا يرفض البقاء مع مانشستر يونايتد طالما يشعر أنه سيكون له دور مؤثر في مسيرة الفريق".

وتابع: "يمكن أن يكون فاعلًا ومؤثرًا أيضًا في صفوف فرق كبيرة أخرى، لكني أعتقد أنه من اللائق التحدث إلى مانشستر يونايتد ومعرفة ما تريده كل الأطراف".

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وأضاف: "لدينا الكثير من العروض والأفكار وعلينا تقييم كل منها.. قدم أداءً رائعًا في يونايتد، والأمر الآن بين أيدينا أنا والنادي.. لكن المهم الآن هو التعافي من الإصابة".

وكان إبراهيموفيتش قد إنضم لكتيبة البرتغالي مورينيو خلال الصيف الماضي، في صفقة إنتقال حر من باريس سان جيرمان، واستطاع فرض سيطرته على كبار الدوري الإنجليزي وتألق بشكل ملحوظ ليسجل 28 هدفا في 46 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.