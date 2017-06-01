وزير خارجية اسبانيا: موريتانيا نموذج للاستقرار في المنطقة
وزير خارجية اسبانيا: موريتانيا نموذج للاستقرار في المنطقة
05:03 م الخميس 01 يونيو 2017
وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستس
نواكشوط- (د ب أ):
قال وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستس إن موريتانيا تعتبر نموذجا للاستقرار في منطقة عليها مواجهة العديد من التحديات.
وأوضح الوزير الاسباني في تصريح صحفي اليوم الخميس بعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن موريتانيا دولة ترتبط مع اسبانيا بأواصر وروابط قوية جدا في مجال التعاون، خصوصا في مجالات الامن والمجال الاقتصادي وأصعدة أخرى تمس التنمية.
وأضاف أن زيارته تهدف لتعزيز هذه الأواصر والعمل على تطويرها أكثر وتوطيدها.
وقال إن المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون تصب في هذا الاتجاه.
وتابع: "ستستمر في هذا الاطار مشاوراتنا وسأقوم بزيارة مشاريع التعاون الثنائي التي تجسد العمل معا لمراقبة الحدود المشتركة وتعزيز جهود التنمية. وبالنسبة لي هي فرصة كبيرة للوقوف على ما وصلت إليه العلاقات المتميزة القائمة بين موريتانيا وإسبانيا".
وكان وزير الخارجية الاسباني قد وصل مساء أمس إلى نواكشوط في زيارة عمل تستغرق يومين .
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