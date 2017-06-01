وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

فيينا- (د ب أ):

أعلن "حزب الشعب" النمساوي اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية الأسبق ألويس موك توفي عن عمر 82 عاما، بعد 30 عاما تقريبا من الضجة الإعلامية التي أثارها عندما اقتحم ما يعرف باسم "الستار الحديدي".

وأصبح السياسي المحافظ والمؤيد لأوروبا وزيرا للخارجية في النمسا في عام 1989، عندما كان الجزء الشرقي من أوروبا يمر بتغيير سياسي جوهري.

وفي يونيو من ذلك العام، قام هو ونظيره المجري جيولا هورن باقتحام سياج الأسلاك الشائكة الذي كان يفصل بين البلدين في عمل رمزي.

وتفاوض موك أيضا بشأن انضمام النمسا عام 1995 للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية النمساوي الحالي سيباستيان كورتس :"إحياء لذكرى أعماله واحتراما لمعتقداته، يجب أن نتبع نموذجه لجعل أوروبا أقوى خلال قيادتها للخروج من أزمتها الحالية".