أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

04:48 م الخميس 01 يونيو 2017

وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك

فيينا- (د ب أ):

أعلن "حزب الشعب" النمساوي اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية الأسبق ألويس موك توفي عن عمر 82 عاما، بعد 30 عاما تقريبا من الضجة الإعلامية التي أثارها عندما اقتحم ما يعرف باسم "الستار الحديدي".

وأصبح السياسي المحافظ والمؤيد لأوروبا وزيرا للخارجية في النمسا في عام 1989، عندما كان الجزء الشرقي من أوروبا يمر بتغيير سياسي جوهري.

وفي يونيو من ذلك العام، قام هو ونظيره المجري جيولا هورن باقتحام سياج الأسلاك الشائكة الذي كان يفصل بين البلدين في عمل رمزي.

وتفاوض موك أيضا بشأن انضمام النمسا عام 1995 للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية النمساوي الحالي سيباستيان كورتس :"إحياء لذكرى أعماله واحتراما لمعتقداته، يجب أن نتبع نموذجه لجعل أوروبا أقوى خلال قيادتها للخروج من أزمتها الحالية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس وزراء الصين: نعتزم تأييد اتفاقية باريس للمناخ حتى في حال انسحاب أمريكا منها

    رئيس وزراء الصين: نعتزم تأييد اتفاقية باريس للمناخ حتى في حال انسحاب

    أخبار
  • قلق عالمي انتظارا لقرار ترامب يشأن الاتفاق المناخي

    قلق عالمي انتظارا لقرار يشأن الاتفاق المناخي

    أخبار
  • توقعات بفقدان حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي أغلبيته في البرلمان

    توقعات بفقدان حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي أغلبيته في البرلمان

    أخبار
  • ميركل تؤيد نقل هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت

    ميركل تؤيد نقل هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراس

    مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة

  • "التضامن الاجتماعي": صرف معاشات يونيو غداأخبار

  • مرتضى مهاجمًا كوبر :

    مرتضى مهاجمًا كوبر :"انت متعصب للأهلي".. و"الإعلان" أساء لسمعت مصررياضة

  • بعد تشكيل المرصد الإعلامي..

    بعد تشكيل المرصد الإعلامي.. "الأعمال الرمضانية المخالفة" بين إيقافأخبار

  • هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟

    هل مستوردو السيارات في ورطة بعد قرار وزير التجارة والصناعة؟سيارات

  • علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

    علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر