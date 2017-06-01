توريد 179 ألف طن قمح لصوامع كفرالشيخ
توريد 179 ألف طن قمح لصوامع كفرالشيخ
04:57 م الخميس 01 يونيو 2017
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع كميات القمح التى تستقبلها الشون والصوامع، من المزارعين، بناء على الشروط الموضحة لتوريد المحصول.
وأكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن ما جرى توريده منذ بداية موسم توريد القمح، بلغ 179 ألفا و143 طنًا، و754 كيلو جرام حتى الآن، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة، تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغني، حبيب وكيل وزارة التموين.
وأشار إلى أن استلام القمح، يجري من خلال 15 منفذًا، و 9 مراكز تجميع، موضخـًا أن مواقع الاستلام يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة المصرية القابضة للصوامع.
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