"بقالي التموين": السلع التموينية لشهر يونيو تُصرَف بانتظام

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، انتظام عملية صرف المقررات التموينية المخصصة لشهر يونيو الجاري، فضلًا عن صرف سلع فارق نقاط الخيز عن شهر مايو.

وأشار نادي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى انتظام عمل ماكينات صرف السلع التموينية، والتي عادةً ما تواجه مشكلات في الـ"سيسيتم" بداية كل شهر.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، البدء في صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، والبالغ قيمتها نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء لزيادة قيمة الدعم السلعي للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال 30 ألف بقال تمويني، ومجمع استهلاكي وفروع "جمعيتي".

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نصيب الفرد من الدعم السلعي ارتفع خلال شهر رمضان من 21 إلى 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن 70 مليون مواطن يستفيدون من هذا القرار.

وفيما يخص عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية، أضاف المصيلحي، في تصريحات له، أن تحديث البيانات مستمر خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو دون أن يتعارض من صرف السلع التموينية لكل المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

وتلقى وزير التموين، تقريرًا من الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي تتولى توزيع المقررات التموينية على محافظات الوجه القبلي، كما تلقى تقريرًا من جمال الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، التي تتولى توزيع المقررات التموينية على الوجه البحري.

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وأفاد التقريران بتوافر أرصدة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز، حيث تستهدف الوزارة توزيع 140 ألف طن سكر، و105 مليون زجاجة زيت خلال هذا الشهر.