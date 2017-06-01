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وزير التنمية المحلية يتابع أزمة عقار الإسكندرية المائل هاتفيًا

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية يتابع أزمة عقار الإسكندرية المائل هاتفيًا

04:50 م الخميس 01 يونيو 2017

وزير التنمية المحلية يتابع أزمة عقار الإسكندرية المائل هاتفيًا

كتبت- ندى الخولي:

أجري هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية اليوم مع محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لمتابعة موقف العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بحي وسط الاسكندرية.

وتابع الوزير مع المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث.

وطالب الشريف، المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة المحيطة بالعقار، حافظا على أرواح المواطنين.

كما وجه الوزير بسرعة توفير أماكن عاجلة لتسكين الأسر التي تم إخلاءها من العقار المائل وتدبير كافة احتياجاتهم.

وأكد المحافظ لوزير التنمية المحلية خلال الاتصال أنه تم توفير عدد من الأماكن لإقامة المواطنين بمنطقة العامرية. وتعرف وزير التنمية المحلية من المحافظ على الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحافظة تجاه جميع المقصرين والمتسببين في الحادث.

وأكد المحافظ خلال اتصال الوزير أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب لبحث الحل الهندسي المناسب لإزالة العقار.
وكان عقار مكون من 13 طابقًا تعرض لميل شديد صوب المواجه له بمنطقة الأزاريطة، فجر اليوم، بعد انهيار ثالث ملاصق له ومكونًا من 3 طوابق وخال من السكان، دون حدوث إصابات.​

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