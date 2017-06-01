محكمة تركية تعاقب طالب بالسجن لترويجه للتصويت بـ"لا" في استفتاء دستوري
محكمة تركية تعاقب طالب بالسجن لترويجه للتصويت بـ"لا" في استفتاء دستوري
04:41 م الخميس 01 يونيو 2017
اسطنبول - (د ب أ):
قضت محكمة في اسطنبول، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب حقوق، 21 عاما، بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ بعدما نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروج للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى في أبريل الماضي.
وحكمت المحكمة بالسجن بحق علي جول لاتهامه "بسب الرئيس" و"الاستهزاء" بالقيم الدينية في جزء من الفيديو.
وتمت معاقبة جول بسبب تغريدتين نشرتا قبل عامين، اعتبرت المحكمة أنهما يسبان الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لأربع سنوات.
وقال ييجيت أكار، محامي جول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن جول ليس لديه علاقة بحساب تويتر، وأنه "لا يوجد دليل" لمعاقبته.
وقال محاميه إنه جرى استهداف جول بسبب الفيديو الساخر، الذي نشره على موقع "يوتيوب" في مارس وشرح فيه السبب وراء ضرورة تصويت الأتراك ضد توسيع سلطات أردوغان في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل الماضي.
وكان جول قال في آخر المقطع إنه قد يتعرض للسجن إذا ما انتشر المقطع. وانتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض على طالب الحقوق بعد هذا بفترة قصيرة، ومكث شهرين في السجن، وجرى إطلاق سراحه في 16مايو لحين محاكمته.
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