توريد 108 آلاف و648 طن قمح بسوهاج

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة، ووصلت كمية الأقماح الموردة إلى 108 آلاف و648 طنا حتى الآن.

قال عبد المنعم، في بيان له، اليوم الخميس، إن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة، وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح.

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وشدد على جميع الوحدات المحلية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع، بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.