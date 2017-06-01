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رئيس الحكومة يغادر البرلمان بعد اجتماع مع «عبدالعال» دام ساعة

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رئيس الحكومة يغادر البرلمان بعد اجتماع مع «عبدالعال» دام ساعة رئيس الحكومة يغادر البرلمان بعد اجتماع مع «عبدالعال» دام ساعة

التحرير

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غادر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب، منذ قليل، بعد اجتماع مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لأكثر من ساعة. 
بينما استمر عمرو الجارحي وزير المالية في مكتب رئيس البرلمان رغم مغادرة رئيس الوزراء، ويستمر اللقاء بحضور رئيس المجلس ووزير المالية والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم وزعيم الأغلبية البرلمانية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس.
ووفقا للمصادر البرلمانية فإن الاجتماع المغلق بين رئيس مجلس النواب ورئيس ، بحضور وزير المالية، ناقش الموازنة العامة للدولة والتي بدأ البرلمان في مناقشتها في اللجان الخاصة  منذ أيام.
وكان  مجلس النواب  بدء في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الماضي ، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملاحظات التي وردت من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن ردود وزارة المالية، إلى جانب التوصيات الصادرة عن اللجنة.

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