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المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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انخفض فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الخميس-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً نحو 18.01 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.02 خلال تعاملات امس الأربعاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.14 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى مسجلاً نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.16 جنيها للبيع، و18.06 جنيها للشراء، وارتفع سعر بيع الدولار فى بنك البركة مسجلا نحو 18.15 جنيها، فى مقابل نحو 18.13 جنيها، فيما استقر سعر الشراء عند 18.05 جنيها.

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كما ارتفع سعر الدولار فى بنك الشركة المصرفية العربية مسجلا نحو 18.17 جنيها للبيع، و18.07 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، وبنك القاهرة.

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التحرير

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