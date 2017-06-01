وزير التنمية المحلية يتابع موقف العقار المائل بالإسكندرية

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أجرى الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات هاتفية، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لمتابعة موقف العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بحي وسط الإسكندرية، وتابع الوزير مع المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمتابعة الحادث.

وطالب الدكتور هشام الشريف المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وتكثيف وجود جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة المحيطة بالعقار حفاظا على أرواح المواطنين، موجها بسرعة توفير أماكن عاجلة لتسكين الأسر التي تم إخلاؤها من العقار المائل وتدبير كل احتياجاتهم.

وأكد المحافظ لوزير التنمية المحلية خلال الاتصال أنه تم توفير عدد من الأماكن لإقامة المواطنين بمنطقة العامرية.

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وتعرف وزير التنمية المحلية من المحافظ على الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحافظة تجاه جميع المقصرين والمتسببين في الحادث.

وشدد المحافظ خلال اتصال الوزير على أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب لبحث الحل الهندسي المناسب لإزالة العقار.