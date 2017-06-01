تركت «طب الأسنان» من أجل «الفن».. 13 معلومة عن «المسمسوسة» بـ«كفر دلهاب»

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واحدة من أشهر النجمات الشابات على الساحة الفنية حاليًا، والتي تعرّف عليها الجمهور في بداية مشوارها الفني منذ طفولتها، وهي الفنانة سهر الصايغ، والتي أثارت الجدل مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن جسدت دور الفتاة الممسوسة من الجن بمسلسل "كفر دلهاب".

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عن الصايغ ومحطاتها الفنية..

1- ولدت في 1 يناير عام 1990.

2- خريجة كلية "طب الأسنان" بجامعة القاهرة" عام 2008، وفضلت الفن عن استكمال دراسة وامتهان الطب.

3- شهدت طفولتها أولى أدوارها الفنية، حيث قامت بدور "كوكب الشرق" في مسلسل "أم كلثوم "وهي طفلة عام 1991.

4- جسدت سهر دور شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ بمسلسل "العندليب" في عام 2006.

5- شاركت في طفولتها ببعض السهرات التليفزيونية، منها: "عودة الهارب" و"فتش عن الرجل" و"جدتي زوزو"، وفي عام 2001 ظهرت بالتمثيلية التليفزيونية "لن أتزوج زميلي".

6- عام 2005 شهد أولى مشاركتها بعمل فني في فترة شبابها، حيث ظهرت في مسلسل "الرقص مع الزهور"، ثم شاركت في بطولة مسلسل "في إيد أمينة" عام 2008، والتي قامت ببطولته الفنانة يسرا، وحازت بعده على شهرة واسعة.

7- شاركت "الصايغ" في فوازير "عمو فؤاد" مع الفنان فؤاد المهندس، بالإضافة إلى المسلسل التعليمي للأطفال "هيا بنا نفكر" مع الفنانين أحمد راتب وسلوى عثمان.

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8- تتابعت أدوراها الفنية ومشاركتها بعدة أعمال درامية عُرضت على شاشات التليفزيون منها: "رمانة الميزان" عام 2008، "حكايات بنات" و"خاص جدا" و"جنة ونار" في 2009، و"الحارة" 2010، "بفعل فاعل" عام 2012، "ربيع الغضب" بـ2013، "شمس" في 2014.

9- من أبرز الأدوار التي جسدتها كانت "حنان" شقيقة "حبيشة" بمسلسل "ابن حلال"، مع الفنان محمد رمضان عام 2014، وحققت من خلاله نجاحاً بمشوارها الفني وشهرة كبيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقبها البعض بـ"أخت حبيشة" نظراً لمشهد قتلها الذي تم تداوله بشكل واسع على "السوشيال ميديا" على يد شقيقها.

10- شاركت سهر بأعمال مسرحية، منها مسرحية "دربكة همبكة" عام 1998 و"حلم ليلة صيف" عام 2015.

11- من أعمالها السينمائية فيلم "فزاع" مع الفنان هشام اسماعيل و"الثمن" مع عمرو يوسف عام 2016.

12- أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها: "أريد رجلاً" و"حالة عشق" و"يا أنا يا أنتي" و"نصيبي وقسمتك".

13- ظهرت الصايغ في عدة أعمال فنية بشهر رمضان الماضي، منها "الكيف" مع الفنان باسم سمرة، و"يونس ولد فضة" مع عمرو سعد"، و"وعد" مع الفنانة مي عز الدين.