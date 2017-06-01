بعد دوره في «أرض جو».. ما علاقة «محمد كريم» بحملات مقاطعة المسلسل؟

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دشّن محبو الفنان محمد كريم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل اسم "مقاطعة مسلسل أرض جو - لعدم إبراز دور النجم محمد كريم"، لإعلان اعتراضهم على مساحته الصغيرة في الدور الذي يقوم به أمام الفنانة "غادة عبد الرازق" بمسلسل "أرض جو"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الجاري.

ويجسد "محمد كريم" في المسلسل دور "كابتن طيار" مغرور يدمج اللغة الإنجليزية في حديثه كثيرا، وهو ما اضطره لتغير لون شعره بالمسلسل.

ونشرت الصفحة المنسوبة للفنان صورة قديمة تجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق من قبل، مصحوبة بتعليق: "شئ محزن حينما لا يقدر النجوم ويقدر الجسد".

وامتلأت الصفحة بالعديد من المنشورات التي تطالب بمقاطعة المسلسل، بعد تعرضه للتهميش، خاصة وأن موهبته مهدور حقها.

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وعلى الرغم من عدم إعلان هوية المسؤل عن الصفحة؛ فإن البعض استقبل تلك المنشورات بالكثير من السخرية حول الفنان محمد كريم، حيث علّق أحد المتابعين للصفحة: "محمد كريم ده مشكلة.. عمل دور طيار في مسلسل أرض جو.. عادي يعني .. دور اتعمل قبل كده 3 مليون مرة.. بعدين معجبوش طريقة إبراز دوره في المسلسل.. فعمل صفحة لعدم إبراز دوره.. اللي هو إيه إبراز دوره ده؟".

و تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن حول مضيفة طيران، تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، تقوم باختطاف الطائرة التي تعمل بداخلها وعلى متنها أكثر من 200 راكبًا تحت تهديد السلاح، حتى تتحول الحادثة إلى قضية رأي عام، وتشغل وسائل الإعلام العربية والغربية على حد سواء، فتضطر أجهزة الأمن الدولية إلى التفاوض مع الخاطفة وتنفيذ رغباتها حفاظًا على سلامة الركاب.

والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ويشاركها في بطولته الفنان عباس أبو الحسن وفريال يوسف ومحمد كريم، وسيناريو محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد جمعة.