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أطباء بلا حدود: تسارع نزوح المدنيين من الرقة في سوريا

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مصراوي Masrawy

أطباء بلا حدود: تسارع نزوح المدنيين من الرقة في سوريا

04:12 م الخميس 01 يونيو 2017

أطباء بلا حدود: تسارع نزوح المدنيين من الرقة في سوريا

نازحون سوريون من الرقة في مخيم عين عيسى في شمال سو

(أ ف ب): 

حذرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الخميس في باريس من تسارع نزوح المدنيين من الرقة معقل الجهاديين الاسلاميين في شمال سوريا مع وصول نحو 800 شخص يوميا إلى مخيم عين عيسى للاجئين على بعد 30 كلم شمال الرقة.

وأوضحت ناتالي روبرتس من خلية الطوارئ في المنظمة لصحفيين، يصل 800 شخص كل يوم إلى المخيم مؤكدة أن الوضع صعب بسبب قلة الوسائل الانسانية.

في الاسابيع الاخيرة، وصل نحو 10 الاف شخص إلى المخيم الذي تشرف إليه قوات سوريا الديموقراطية وهو تحالف كردي عربي يدعمه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتابعت روبرتس الناس يظلون عالقين داخل المخيم لان اجراءات المراقبة والتسجيل تستغرق وقتا، مشيرة إلى ظروف الحياة الصعبة بسبب الحرارة ونقص المياه والخيم.

يشار إلى أن الأمم المتحدة غير حاضرة في عين عيسى.

وأضافت روبرتس "يقول الناس في ما بينهم أن الوقت حان للفرار من الرقة بما أن الجبهة تقترب منها. لكن الخروج من المدينة معقد ولا بد من دفع أموال للمهربين بالإضافة إلى مشكلة الالغام الكبيرة".

في اواسط مايو، قدر رئيس لجنة المخيم جلال العيّاف عدد النازحين باكثر من 20 الف شخص.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية منذ نوفمبر هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي لطرد الجهاديين من معقلهم في الرقة وتمكنت من التقدم على جبهات عدة وقطع طرق امداد رئيسية للتنظيم.

باتت قوات سوريا الديموقراطية على بعد ثلاثة كيلومترات من الرقة من الشرق وأربعة كلم من الشمال.

هذا المحتوى من

AFP

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