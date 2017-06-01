أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خاص| ننشر الحصيلة النهائية للأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خاص| ننشر الحصيلة النهائية للأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

03:59 م الخميس 01 يونيو 2017

خاص| ننشر الحصيلة النهائية للأراضي الدولة المستردة بوزارة الزراعة

إزالة لتعديات الأراضي الزراعية

كتب - أحمد مسعد:
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ عمليات إزالة لتعديات الأراضي الزراعية على مرحلتين، سجلت المرحلة الثانية إزالة التعديات عن 395 ألف و478 فدانًا، تعادل 18 مليون و139 ألف و45 متر مربع.

وبلغ إجمالي تعديات المرحلة الأولى ٨٤ مليون متر مربع، تُعادل ٢٠ ألفًا و٧٢٢ فدانًا، بإجمالي حالات بلغت ٥٤١ ألفا و٤١٣ حالة، فيما بلغت مساحات التعديات المتوسطة ١٧ ألفًا و٣٧ فدانًا، بإجمالي حالات بلغ ٤٢٢ ألفا و٧٨٢ حالة.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن قرارات الإزالة شملت 18 محافظة على مستوى الجمهورية، فيما سجلت محافظات:"الجيزة، والإسماعيلية، والبحيرة، والإسكندرية"، أعلى نسبة تعديات على الأراضي الزراعية.

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإشراف الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، على الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، الاثنين المقبل، الموافق 5 يونيو الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، أمر باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محدًدا نهاية شهر مايو المنقضي موعدًا نهائياً لاستعادة كافة الأراضي.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لن يسمح لأي شخص بالحصول على شيء ليس من حقه، وكلف كلًا من القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مضيفًا:"آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضى كلها بالكامل".

وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل، بعد دفع الثمن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

    الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

    أخبار
  • 5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع مصر 200 ألف شتلة وتقاوي

    5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع 200 ألف شتلة وتقاوي

    أخبار
  • الزراعة: لم يصلنا أي إخطار رسمي بشأن حظر السودان للمحاصيل المصرية

    الزراعة: لم يصلنا أي إخطار رسمي بشأن حظر السودان للمحاصيل المصرية

    أخبار

  • "الزراعة": الانتهاء من تأهيل الدفعة الثانية من المتدربين للعمل في

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيديو- حساسين: أنا مش حرامي أرض.. وهقاضي محافظ الفيوم

    - حساسين: أنا مش حرامي أرض.. وهقاضي محافظ الفيومأخبار

  • التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيض

    التليجراف: تدوينة غريبة لترامب تثير تخوفات حول أمن البيت الأبيضأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار

    السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار

  • الإبراشي: إعلان

    الإبراشي: إعلان "كوبر" الجديد يثير أزمةفنون

  • في ذكرى وفاتها..

    في ذكرى وفاتها.. "زها حديد" طاووس هندسة المعمار (بروفايل)أخبار

  • لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صور

    لجنة عاجلة لمواجهة أزمة عقار الأزاريطة المائل - صورأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها

فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها