الإمارات تدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ 350 ألف دولار

دبي – (د ب أ):

قدمت الإمارات مبلغ 350 ألف دولار لدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب".

وقال جفري فلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية إن "مساهمة حكومة دولة الإمارات جاءت في مرحلة حاسمة في سياق مبادرة أمين عام الأمم المتحدة لإصلاح هيكل المنظمة لمكافحة الإرهاب".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن فلتمان قوله "مساهمة ودعم الإمارات ستعزز قدرة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب اللذين أصبحا تحديين رئيسيين للسلم والأمن الدوليين".

وأكد أن دولة الإمارات تقوم بدور هام على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

من جانبها أكدت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على "أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة .

وقالت إن الإمارات بدعمها لعمل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تعكس نظرة بلد له خبرة عميقة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب ونموذجا فريدا لترسيخ التسامح وإشراك الشباب وتمكين المرأة كوسيلة للوقاية.

يشار إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تم تأسيسه عام 2011 ضمن مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع لإدارة الشؤون السياسية في المنظمة الدولية لتقديم الدعم في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب.

وكانت الجمعية العامة قد دعت الدول الأعضاء إلى توفير الموارد والتبرعات لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب .