5أمور لن تخبرك بها مطاعم الوجبات السريعة

كتبت- هاجر حاتم:

مطاعم الوجبات السريعة لها طابع خاص، تتشابه أغلبها في بعض الصفات المعينة، فبعيدًا عن وجباتها المليئة بالسعرات الحرارية، إلا أنه هناك أمور أخرى لم تخبرك به هذه المطاعم، إليك أهمها وفقًا لما ذكره موقع brightside.

سرعة تقديم الوجبات

لايعود ذلك إلى مدى جودة الطعام، بل لأنه ببساطة تكون الأطعمة محضرة ومجمدة بشكل مسبق، فبمجرد وضعها بالمايكرويف أو في الفرن يستوي الأكل على الفور.

كل الأكلات تشبه بعضها

ليس هناك فروقات كبيرة بين البرجر أو الفاهيتا، أو غيرها من الأكلات فجميعها بنفس الخلطة والطعم، خاصًة بعد إضافة "الصوص" ذو النكهة القوية، لدرجة تغطي بشكل كبير على نكهة الأصلي.

يتم مضغه سريعًا

يتم طبخ هذه الاكلات بشكل يجعل مضغه سريعًا، وسهلًا، وهذه أيًضا من سمة الأكلات الغير صحية.

الألوان

تلاحظ أن أغلب ديكورات مطاعم الوجبات السريعة تشبه بعضها، وهذا له عامل نفسي حيث تجعلك هذه الألوان (الأحمر والأصفر) تطلب الكثير من الطعام، وتغادر سريعًا لأنها تشعرك بالتوتر.

البرجر لا يكون مشوي

يتم إضافة بعض النكهات للبرجر تجعله يبدو مشويًا، حيث يتم صناعته مسبقًا وتجميده في ثلاجات المطاعم.