السيسي يوافق على رعاية مونديال السلة للشباب

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وافق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وضع بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، تحت رعايته والتي سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 الي 9 يوليو 2017.

يشارك في البطولة 16 دولة هي مصر وأنجولا ومالى من أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والبرازيل، وبورتريكو من أمريكا، بينما يشارك من آسيا إيران واليابان، وكوريا، أما أوروبا فيشارك منها كل من فرنسا، وليتوانيا، وإيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، ومن أوقيانوسيا تشارك نيوزيلندا.

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وكان قد اجتمع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة واستعراض أخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق. (طالع التفاصيل)

الجدير بالذكر أن البطولة ستقام مبارياتها على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.