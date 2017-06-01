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نجم طائرة الأهلي يعود إلى مصر بعد عملية صليبي ناجحة

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نجم طائرة الأهلي يعود إلى مصر بعد عملية صليبي ناجحة نجم طائرة الأهلي يعود إلى مصر بعد عملية صليبي ناجحة

التحرير

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عاد محمد عبد المنعم «منعم»، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى ، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي وخوض المرحلة الأولى من التأهيل في ألمانيا.

وكان «منعم» أجرى جراحة الرباط الصليبي في مركز «شون كلينك» بألمانيا على يد الخبير «مايكل ماير»، ثم قام بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي مع الخبير «سافوي»، رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل بـ«شون كلينك».

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ومن المقرر أن يواصل «منعم» تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي حدده «سافوي»، في صالة الجيم بالنادي الأهلي بداية من الأسبوع المقبل، للتخلص من الإصابة والعودة إلى المشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات مرة أخرى.

ومن جانبه، قال «منعم» إنه يقوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل جيد وأن جميع الأمور مطمئنة، لافتًا إلى أنه وجد رعاية طبية جيدة في المستشفى الألماني.

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