مشاكل المرأة المصرية تتصدر مشاريع تخرج إعلام الشروق

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قالت عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق الدكتورة، هويدا مصطفى، إن مشروعات التخرج لقسم الإنتاج الإعلامى هذا العام غلب عليها الطابع الاجتماعى على معظم الأفكار، التى تناولت مشاكل الشارع المصرى في التعامل مع الأنثى، والمرأة.

وأضافت هويدا، أن مشاريع هذا العام حرصت على التركيز على المرأة في المجتمع بكل طبقاته تماشيًا مع الاتجاه العام "عام المرأة "، التي جاء أبرزها الفتاة الصغيرة في فيلم "الـ 13 سنة"، والقسمة والنصيب وتأخر سن الزواج في فيلم "خيط وإبرة"، ومشاكل التحرش بالفتيات الصغيرات في فيلم "ماكنش بيلاعبني"، وكذلك فيلم "شجرة القلب"، الذي يتناول تحدي وصمود فتيات أوركسترا النور والأمل اللاتى ألف لهن الموسيقار "طارق بن ورقة الجزائرى" أوبرا شجرة القلب، التى توضح قيمة الإنسان من خلال ما يُقدمه لكل من حوله خاصة لذوى القدرات الخاصة، وغيرها من الأفلام.

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وأوضحت هويدا، أن من أبرز المشروعات التسجيلية، فيلم "أيهم وطن"، الذي يَرصد فكرة الصراع العربي- الإسرائيلي، وكذلك فيلم عن "علم التغذية"، وفيلم "الرحالة"، و "64"، الذي يُجسد الغيرة بين الشباب في مجال العمل، وفيلم يتناول مراحل تطور الفن الصوفي، بالإضافة إلى برنامج إذاعي للأطفال "فناكيش" يُقدم معلومات عامة للأطفال في إطار ترفيهى .

وأشارت هويدا، إلى أن قسم الإنتاج الإعلامي برئاسة الدكتورة إلهام يونس، المشرف العام على مشروعات القسم، حرصَ على متابعة تنفيذ الطلاب بأنفسهم للمشروعات، بدءًا من الفكرة وكتابة الاسكريبت المبدئى والنهائى وصولاً للمونتاج.