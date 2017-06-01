تفاصيل ربط البنوك المحلية بالبنك المركزي إلكترونيًّا

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أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى عن الانتهاء من مشروع الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، الذى يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجارى فيما بينهم.

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، فى بيان لها اليوم، إن الانتهاء من مشروع الربط الإلكترونى للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتى فى إطار حرص البنك المركزى المصرى الدائم على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، وذلك فى إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الإفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب فى التنمية والرخاء.

وأضافت هلال أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التى يعمل البنك المركزى المصرى على تنفيذها فى الفترة الأخيرة على المستويين الإفريقى والعربى، لما لها من دور مؤثر فى زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

وأشارت هلال إلى أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء فى النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، التي تعتبر شريكة تجارية قوية لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.

وأكدت هلال أن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والإفريقية على زيادة التعامل المالى فيما بينها، وسيكون له عظيم الأثر فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا.

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من جانبه أوضح المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد يضم فى عضويته 10 دول حتى الآن، وهى مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند وملاوى، وأنه من المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريبا.

وأضاف حسين أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزى بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة فى النظام عن طريق بنكها المركزى الذى يقوم بدور المشارك المباشر فى النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزى بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التى تخص البنوك التجارية فى دولته، التى تتم مع بنوك تجارية أخرى بأى من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

وأوضح حسين أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر فى هذا المجال بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الإفريقية.

وقال محمود منصور السكرتير التنفيذى للنظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، إن اشتراك مصر سيكون له دور كبير فى زيادة التبادل التجارى فى القارة الإفريقية، وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من دور ريادى وثقل تجارى فى قارة إفريقيا، لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالى قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.