بالصور.. اكتشاف 10 مقابر أثرية في أسوان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نصر سلامة، مدير آثار أسوان والنوبة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 10 مقابر تعود لعصر الدولة القديمة بمنطقة "آغا خان" غرب النيل بأسوان.

وقال "سلامة"، إنه عثر على عدد من التوابيت والمومياوات، حيث تبدأ المقابر المكتشفة بسلم متدرج يصل إلى حجرة صغيرة داخل كل منها.





شاهد أيضا

وأكد مدير آثار أسوان والنوبة أن هذا الكشف الأثري سيساهم في دراسة المنطقة تاريخيا، خاصة أن المقابر المكتشفة تعد امتدادا طبيعيا لجبانة غرب أسوان التي اكتشفت أوائل القرن الماضي، وتضم مقابرا تخص أهم حكام مدينة أسوان خلال عصور الدولة القديمة والوسطي والحديثة.