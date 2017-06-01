هيئة البترول تشتري 33% من حصة كويت إنرجى بحقل غاز «سيبا» العراقي

التحرير

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كشف المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، أنه وقع مؤخرا على عقود شراء هيئة البترول المصرية ثلث حصة شركة كويت إنرجى الكويتية فى حقل "سيبا" للغاز الطبيعى بالعراق بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف «عز الرجال» فى تصريحاته لـ«التحرير»، أنه من المرتقب وصول الشحنة الثانية من العراق المقدرة بـ2 مليون برميل خام منتصف الشهر الحالى، مؤكدا التزام الجانب العراقى بما تم الاتفاق عليه.

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وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى سيقوم خلال الشهر الحالى بتسديد 750 مليون دولار كدفعة ثانية من مستحقات الشركاء الأجانب التى تبلغ 3.5 مليار دولار، مؤكداً أنه لا توجد أية خلافات مع الشركاء الأجانب خلال الفترة الحالية.