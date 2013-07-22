الجيش يجهز خطة لغلق سيناء بالكامل قبل يوم «المواجهة الأخيرة».. واستشهاد 3 جنود في العريش

مؤتمر بالعريش لتأييد الجيش وإنذار أخير لـ «البلتاجى» قبل إهدار دمه.. ومدير «المدرعات»: سنطهر سيناء بالكامل

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد وحاتم حمدى وخالد الأمير منذ 15 دقيقة

قضت سيناء ليلة أمس دون دماء، رغم تعرض 3 أكمنة للجيش لهجوم عشوائى مسلح من عناصر إرهابية، لكنها لم تسفر عن خسائر فى الأرواح، فيما أحكم الجيش قبضته الأمنية على المنطقة، وضبط 3 مسلحين، بينهم جهادى، يدعى «م - ع» 35 عاماً، يعتقد تورطه فى خطف الجنود السبعة.

وقال مصدر عسكرى إن القوات المسلحة أعدت خطة للمواجهة الأخيرة مع الجماعات الإرهابية تتضمن غلق كافة المنافذ، التى تربط سيناء بالمحافظات المجاورة إغلاقاً كاملاً، وستفرض إجراءات أمنية مشددة على نفق الشهيد أحمد حمدى والشواطئ، لمنع تهريب الأسلحة.

وتعهد اللواء حمدى عثمان، مدير سلاح المدرعات بالجيش المصرى أثناء الإفطار الجماعى الذى نظمه الجيش الثالث أمس بالسويس بتطهير سيناء بالكامل من الإرهاب خلال الفترة المقبلة، فيما أعلن عدد من شباب سيناء تدشين حملة «عيون سيناء» لمساندة رجال الجيش والشرطة فى مراقبة العناصر الإرهابية بسيناء والإبلاغ عنهم.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر من قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة جبل الرخام غرب سيوة من ضبط سيارة «تويوتا هاى لوكس» بها كمية من الأسلحة، وبحصر المضبوطات وُجدت «65» بندقية خرطوش، «200» مسدس عيار 9 مم، وجرى العرض على النيابة المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ونظم أهالى العريش مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للتنديد بالإرهاب، محمّلين جماعة الإخوان مسئولية تصاعد العنف فى سيناء، وطالبوا محمد البلتاجى القيادى بالجماعة بالاعتذار لأهل سيناء وإلا سيضطرون لإهدار دمه، حسب قولهم.

وقال مصدر أمنى إن مسلحين أطلقوا النار على كمين «الخروبة» شرق العريش، وردت عليهم القوات دون وقوع إصابات، واستأنف المسلحون هجومهم بإطلاق نار مكثف على كمين «أبو سكر» قرب مطار العريش الدولى، وبادلتهم القوات إطلاق النار، حتى لاذ الإرهابيون بالفرار.