​بالصور..​ كفر الشيخ تسترد ألفين فدان من أملاك الدولة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، استرداد 2049 فدانًا، و 227221 متر مربع مباني بـعدد 1793 حالة تعد، على أملاك الدولة، نتيجة حملات استرداد حق الشعب لإزالة التعديات على أملاك الدولة من 17 إلى 31 مايو المنقضي، بمدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القيمة التقديرية للاراضى المستردة للدولة تبلغ 4 مليارات، و 348 مليون، و 460 ألف جنيه، وسوف يجرى استغلالها فى إقامة المشروعات الأستثمارية ذات النفع العام، معلناً استمرار فتح باب تلقى طلبات التقنين لمن لم تشملهم قرارات الازالة.

وكشف المحافظ عن تقدم عدد 1128 مواطنًا، من المعتدين على أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم، عن طريق اللجنة المختصة بالمراكز، والمدن، بشأن هذا الغرض، والمقرر استمرارها في عملها، بشأن تلقى هذه الطلبات، حتى 16 يونيو الجارى، لفحص كل طلب على حدى، وتحديد إمكانية قبول التقنين من عدمه طبقًا للقانون والاجراءات المتبعة.