بالصور .. جابر نصار يتفقد سير امتحانات "أداب القاهرة"
بالصور .. جابر نصار يتفقد سير امتحانات "أداب القاهرة"
03:21 م الخميس 01 يونيو 2017
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كتب- محمد قاسم:
تفقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، سير الامتحانات لطلاب كلية الآداب بالجامعة، ورافقه خلال الجولة الدكتور معتز عبد الله عميد الكلية.
واطمأن نصار، خلال جولته لمتابعة سير الإمتحانات على توفير التأمين اللازم للطلاب لأداء امتحاناتهم، كما اطمأن على توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين ومطابقة أسئلة الإمتحانات بمواصفات الورقة الإمتحانية، وتفقد لجان الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وقال نصار، إن الإمتحانات بكليات الجامعة تشهد هدوءًا إلى حد كبير، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش لم تؤثر على سير الإمتحانات.
وأشار إلى التزام الطلاب بنظام الإمتحانات، وشدد علي ضرورة سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها والتأكد من دقة رصد درجات الطلاب والإسراع في إعلان النتائج للطلاب قبل نهاية الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يقوم نصار بجولة يتفقد خلالها سير الإمتحانات بمبنى قاعات الإمتحانات بالحرم الجامعي .
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