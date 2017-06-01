بالصور.. اكتشاف 10 مقابر أثرية بالقرب من "ضريح الأغاخان" بأسوان
بالصور.. اكتشاف 10 مقابر أثرية بالقرب من "ضريح الأغاخان" بأسوان
03:20 م الخميس 01 يونيو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
أكد نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، اكتشاف 10 مقابر أثرية يعود تاريخها للعصر المتأخر بموقع قرب ضريح الأغاخان والتى تقع بناحية قرية غرب أسوان.
وأشار إلى أنه جاء ذلك أثناء أعمال الحفائر التي أجرتها البعثة الأثرية المصرية المكلفة من وزارة الآثار .
وأضاف سلامه أن أهمية هذا الكشف كونه يرجع إلى أنها مقابر تُعد امتدادا لجبانة غرب أسوان والتي اكتشفت أوائل القرن الماضي وتتكون من مجموعة من المقابر والتى تخص أهم حكام مدينة أسوان خلال عصر الدولة القديمة والوسطي والحديثة
وأكد الأثري سيد الراوي، رئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع أن المقابر المكتشفة متشابهة تماماً في تصميمها المعماري فهي تتكون من درجات سلم منحوتة في الصخر، وتؤدي إلى مدخل المقبرة ومنه إلى غرف بسيطة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت والمومياوات والتى تخص أصحابها، وسوف تقوم البعثة خلال موسم حفائرها القادم بدراسة ما جرى اكتشافه من آثار داخل المقابر وإجراء أعمال الترميم اللازمة لها.
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