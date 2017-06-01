الكنائس الأرثوذكسية تقيم "الصلوات" في ذكرى دخول المسيح مصر
الكنائس الأرثوذكسية تقيم "الصلوات" في ذكرى دخول المسيح مصر
03:16 م الخميس 01 يونيو 2017
عيد دخول المسيح ارض مصر
المنيا ــ ريمون الراوي :
أحيت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم الخميس، قداسات أقيمت خصيصًا بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.
وقال القس بولا أنور، بمطرانية ملوي، إنه في مثل هذا اليوم الموافق 1 يونيو 24 بشنس من التقويم القبطي، جاء المسيح وهو ابن سنتين تقريبًا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، في زيارة استغرقت نحو 3 أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبرى والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط .
وأدى المصلين ورعاة الكنائس صلوات حارة من أجل مصر، وأن يحل السلام الدائم على البلاد.
كما حرصت كنائس محافظة المنيا علي الدعاء من أجل حفظ الله لمصر ورفعتها والتزمت الكنائس بتلاوة ما يعرف بأوشية السلامة ( تعني صلاة ) لمصر وشعبها وقيادتها، خاصة بعد تعدد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة .
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