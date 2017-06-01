أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الكنائس الأرثوذكسية تقيم "الصلوات" في ذكرى دخول المسيح مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الكنائس الأرثوذكسية تقيم "الصلوات" في ذكرى دخول المسيح

03:16 م الخميس 01 يونيو 2017

عيد دخول المسيح ارض مصر

المنيا ــ ريمون الراوي :

أحيت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم الخميس، قداسات أقيمت خصيصًا بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

وقال القس بولا أنور، بمطرانية ملوي، إنه في مثل هذا اليوم الموافق 1 يونيو 24 بشنس من التقويم القبطي، جاء المسيح وهو ابن سنتين تقريبًا إلى أرض مصر أثناء رحلة العائلة المقدسة هربًا من هيرودس الملك، في زيارة استغرقت نحو 3 أعوام ونصف مر خلالها بالعديد من الأماكن في القاهرة الكبرى والصعيد حتي جبل قسقام بأسيوط .

وأدى المصلين ورعاة الكنائس صلوات حارة من أجل مصر، وأن يحل السلام الدائم على البلاد.

كما حرصت كنائس محافظة المنيا علي الدعاء من أجل حفظ الله لمصر ورفعتها والتزمت الكنائس بتلاوة ما يعرف بأوشية السلامة ( تعني صلاة ) لمصر وشعبها وقيادتها، خاصة بعد تعدد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التضامن تؤكد تقديم دعم مادي لـ50 أسرة نازحة للإسماعيلية.. والمحافظ:

    وزير التضامن تؤكد تقديم دعم مادي لـ50 أسرة نازحة للإسماعيلية.. والمحافظ:

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- بدرية طلبة تسخر من شائعة زواج أحمد سعد وسمية الخشاب في

    - بدرية طلبة تسخر من شائعة زواج أحمد سعد وسمية الخشاب في "ريّحفنون

  • مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراس

    مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة

  • علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

    علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبيةأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار

    يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار

  • بعد تشكيل المرصد الإعلامي..

    بعد تشكيل المرصد الإعلامي.. "الأعمال الرمضانية المخالفة" بين إيقافأخبار

  • الإعدام شنقًا لمغتصب

    الإعدام شنقًا لمغتصب "طفلة البامبرز" بالدقهليةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط